مباشر كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال يواجه كريستال بالاس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 21:19

كتب : FilGoal

أرسنال - كريستال بالاس - ديكلان رايس

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وكريستال بلاس في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلعب أرسنال ضد كريستال بلاس بعد قليل ضمن كأس الرابطة الإنجليزية.

لمتابعة مباراة أرسنال ضد كريستال بلاس دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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أرسنال كريستال بلاس
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