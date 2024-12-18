مباشر كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال يواجه كريستال بالاس
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 21:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وكريستال بلاس في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ويلعب أرسنال ضد كريستال بلاس بعد قليل ضمن كأس الرابطة الإنجليزية.
لمتابعة مباراة أرسنال ضد كريستال بلاس دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
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