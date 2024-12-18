انتهت في كأس الرابطة الإنجليزية - أرسنال (3)-(2) كريستال بالاس.. حفلة أهداف

يقدم لكم filgoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال وكريستال بلاس في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلعب أرسنال ضد كريستال بلاس بعد قليل ضمن كأس الرابطة الإنجليزية.

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نهاية المباراة

ق85 كريستال بلاس يقلص الفارق بضربة رأسية متقنة من إدوارد نيكيتاه .

ق80 جيسوس يسجل الهدف الثالث بعد انفراد تام بالمرمى عقب تسلمه تمريرة رائعة من مارتن أوديجارد.

ق73 جابريل جيسوس يسجل الهدف الثاني لنادي ارسنال بعد تسديدة يمينية قوية.

ق54 جابريل جيسوس مهاجم أرسنال يسجل هدف التعادل بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء

ق50 محاولات هجومية من لاعبي أرسنال بحثا عن تسجيل هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

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ق42 ضربة رأسية من ميكيل ميرينو لاعب وسط أرسنال يتصدى لها دين هندرسون حارس كريستال بلاس

ق20 تسديدة قوية من جابريل جيسوس مهاجم أرسنال تمر أعلى المرمى

ق4 جوووول ماتيتا يسجل الأول لنادي كريستال بلاس