طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي في الكتف.. وموعد عودته للتدريبات

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن تفاصيل إصابة محمد الشناوي حارس المرمى في الكتف.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عبر موقع النادي الرسمي: "إصابة محمد الشناوي في مران اليوم عبارة عن كدمة خفيفة بالكتف الأيمن".

وتابع "اللاعب شعر بآلام مؤقتة لكنها ستزول تدريجيا وحالته مطمئنة وسينتظم بالمران بعد غدا الجمعة".

وكان قد علم FilGoal.com أن الشناوي قد تعرض لكدمة قوية في الكتف خلال تدريبات اليوم الأربعاء، ولم يستأنف الشناوي المران الجماعي بسبب الكدمة كإجراء إحترازي خوفا من تفاقم الإصابة.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.