تقرير: الرجاء المغربي في مفاوضات متقدمة مع مدرب الإسماعيلي السابق

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 20:56

كتب : FilGoal

نصر الدين النابي‎

دخل نادي الرجاء المغربي في مفاوضات جادة مع المدرب التونسي نصر الدين النابي لتولي تدريبه.

ويحاول الرجاء التوصل إلى اتفاق مع مدربه الحالي البرتغالي ريكاردو سابينتو لفسخ التعاقد بالتراضي.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن الرجاء في مفاوضات متقدمة مع التونسي نصر الدين النابي مدرب الإسماعيلي السابق لتولي تدريبه.

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وأضافت التقارير أن الرجاء يحاول استغلال وضعية النابي الصعبة مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي من أجل إعادته مرة أخرى للدوري المغربي.

وأوضحت التقارير أن المدرب السابق لفريق الجيش الملكي، يرغب هو الأخر في مغادرة الدوري الجنوب الإفريقي والعودة للتدريب بالدوري المغربي.

كايزر تشيفز يحتل المركز التاسع في الدوري الجنوب إفريقي برصيد 12 نقطة بعدما حقق 3 انتصارات وتعادل في مثلعم وخسر أيضا 3 مباريات.

الرجاء المغربي نصر الدين النابي
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