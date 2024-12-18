خبر في الجول - الشناوي تعرض لكدمة قوية في الكتف.. وموقفه من مواجهة بلوزداد

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لكدمة قوية في الكتف خلال تدريبات اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد مساء يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن الشناوي قد تعرض لكدمة قوية في الكتف خلال تدريبات اليوم الأربعاء.

ولم يستأنف الشناوي المران الجماعي بسبب الكدمة كإجراء إحترازي خوفا من تفاقم الإصابة.

وقرر الجهاز الطبي بالأهلي إجراء فحص جديد لحارس مرمى الفريق لتحديد موقفه من مواجهة شباب بلوزداد.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.