الأهلي يوضح سببب غياب بيرسي تاو عن التدريبات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 20:39

كتب : حسام نور الدين

بيرسي تاو - كهربا - الأهلي

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي حقيقة غياب بيرسي تاو جناح الفريق عن التدريبات.

وانتشرت تقارير عن غياب بيرسي تاو خلال الأيام الماضية وعدم حضوره لمران الفريق.

وأوضح بيان الأهلي: "غياب اللاعب بيرسي تاو عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش".

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وتابع: "اللاعب يتلقى العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة."

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

الأهلي بيرسي تاو محمد رمضان
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