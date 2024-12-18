بيسيرو: الأهلي لديه حظوظ للتأهل في كأس العالم.. وأعدكم بقدومي إلى القاهرة بمفاجأة

يجهز البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لفريق الأهلي لمفاجأة كبرى سيعلن عنها قريبا.

ويؤمن بيسيرو في حظوظ الأهلي بالتأهل من دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025.

وقال جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لفريق الأهلي عبر قناة النادي: "لن أنسى الأهلي أبدا أو الكرة المصرية، لازلت أملك أصدقاء هناك، وأعتقد أنني تركت بصمة جيدة هناك".

وبسؤاله عن مواجهة الأهلي ضد بورتو في مونديال الأندية أجاب "دربت الفريقين من قبل، ومن الصعب الاختيار بينهما".

وتابع "سأشجع الأهلي في المباراة الافتتاحية ضد إنتر ميامي وأعتقد أن الفريق لديه حظوظ كبيرة للتأهل".

أما عن قيادته لنيجيريا فأوضح "أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا مع نيجيريا بالرغم من وجود العديد من المشاكل والتي كانت كفيلة بفسخ تعاقدي في أي وقت، لكن حاولت الالتزام بسبب رؤيتي أن اللاعبين ليس لهم ذنب في ذلك".

وكشف بيسيرو "تلقيت أكثر من عرض بإفريقيا لكن لم أتوصل لاتفاق نهائي في الوقت الحالي، لا أريد حرق المفاجآت لكن أتمنى رؤيتكم قريبا وليس عبر تقنية زووم وإنما باستضافتي في مصر".

وبالاستفسار عن المفاجأة شدد "لا أريد التحدث عنها الآن لكن أجهز لمفاجأة كبيرة وأعدكم برؤيتي في القاهرة قريبا جدا".

واختتم بيسيرو تصريحاته "بخلاف العروض الإفريقية، أمتلك عروضا من البرازيل لكن قريبا سأحسم وجهتي".

وقاد بيسيرو فريق الأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى يناير 2016 في 12 مباراة بمختلف المسابقات.