لاعب القزازين يتهم إدارة ناديه بالتزوير والامتناع عن علاجه

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 20:10

كتب : رضا السنباطي

محمد نصحي لاعب مركز شباب القزازين

تقدم محمد نصحي لاعب مركز شباب القزازين، بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد إدارة فريقه لعدم دعمه بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض نصحي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مباراة صيد المحلة بالجولة الثالثة في دوري القسم الثاني يوم 23 أكتوبر الماضي.

واستغاث نصحي عبر FilGoal.com: "ذهبت لأكثر من طبيب وتم إثبات إصابتي بقطع بالرباط الصليبي وأرفقت التقارير والمستندات لإدارة النادي وتم تجاهلي لمدة أكثر من شهر ونصف من إدارة النادي".

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وأكمل: "عند تواصلي مع الإدارة رفضوا الرد علي مكالماتي"، وتساءل: "ما هو ذنبي لقد ساهمت مع الفريق في الموسم الماضي في المنافسة على الصعود لدوري المحترفين".

وأضاف "لم أحصل على مقدم التعاقد وكذلك راتب 3 شهور منذ بداية فترة الإعداد".

وسرد نصحي في خطابه الرسمي لاتحاد الكرة النادي تفاصيل شكواه والتي جاءت كالتالي: "فوجئت بوجود عقد جديد باسمي يمتد من تاريخ 15 / 9 / 2024 وحتى نهاية الموسم الرياضي 2025 - 2026 وتزوير توقيعي واستخدام بصمة غير بصمتي على العقد".

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وقال اللاعب لـFilGoal.com: "أنا مهنتي لاعب كرة ليس لدي عمل أخر، أريد حل لعودتي للملاعب والصرف على أسرتي ولكن الأولى حاليا إجرائي للجراحة حتى أعود سليما الصيف المقبل".

محمد نصحي مواليد 99 بدأ مسيرته في نادي مصر للمقاصة، وشارك في الدوري الممتاز في عمر 17 عام مع المدرب الراحل إيهاب جلال.

وخاض نصحي عدة تجارب مع أندية التقدم السعودي، وتليفونات بني سويف، والمصري بالسلوم برعاية إنبي، ثم مركز شباب القزازين من الموسم الماضي.

وحاول في الجول التواصل مع رئيس نادي مركز شباب القزازين ولكن لم يتسن لنا الحصول على رد حول الشكوى المقدمة ضد النادي.

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اتحاد الكرة دوري القسم الثاني دوري المحترفين مركز شباب القزازين محمد نصحي
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