إذاعة العربية: فيتوريا مدرب الشباب السعودي المقبل

يقترب روي فيتوريا من العودة إلى الدوري السعودي مجددا وهذه المرة عبر بوابة الشباب.

وكشفت إذاعة العربية إف إم السعودية وفقا لمصادرها أن فيتوريا مدرب منتخب مصر السابق هو المدير الفني الجديد لفريق الشباب.

وأشار التقرير إلى أن الإعلان عن قيادة فيتوريا لفريق الشباب سيكون قريبا.

وسبق وأن عمل روي فيتوريا في الدوري السعودي من قبل بتولي قيادة النصر في الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.

ويقترب فيتور بيريرا مدرب الشباب من قيادة ولفرهامبتون الإنجليزي.

وتولى فيتوريا قيادة فريق باناثينايكوس اليوناني في نهاية أكتوبر الماضي بعد 8 أشهر من الرحيل عن منتخب مصر.

وفاز فيتوريا بلقب كأس البرتغال مع فيتوريا جيماريش موسم 2012ـ2013، قبل أن يقود بنفيكا من 2015 إلى 2019، ويتوج معه بستة ألقاب.

وقاد فيتوريا فريق النصر السعودي في يناير 2019 وفاز معه بـ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2018 - 2019، وكأس السوبر السعودي 2019 على حساب التعاون بركلات الترجيح.

كما قاد فيتوريا خلال مسيرته نادي سبارتاك موسكو، والمنتخب المصري خلال الفترة من يوليو 202 حتى فبراير 2024.

ورحل فيتوريا عن تدريب المنتخب المصري بعد وداع المنتخب لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وانتهت أزمة فيتوريا مع اتحاد الكرة المصري، بعد رفض شكواه لـ لجنة أوضاع اللاعبين بـ فيفا والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 مليون يورو.

وسبق وأن عرض فيتوريا الحصول على 500 ألف يورو فقط يشملون قيمة الشرط الجزائي بالإضافة لراتب نصف شهر متأخر وأتعاب المحامي.

ولكن الاتحاد المصري رفض وأرسل قيمة الشرط الجزائي فقط، ورفض فيتوريا استلام المبلغ وتقدم بشكوى للحصول على عقده كاملا.

ويرى فيتوريا أن أحد بنود التعاقد تعتبر كثغرة وتسمح له في تحصيل عقده كاملا حال تمت إقالته.

البرتغالي البالغ 53 عاما تولى المهمة بدءا من يوليو 2022 خلفا لإيهاب جلال بعقد يمتد حتى 2026.

وخلال مشوار فيتوريا مع منتخب مصر لم يخسر سوى مباراة واحدة جاءت ضد تونس وديا.

وفي 18 مباراة فاز في 12 وتعادل في 5 وخسر 1.

وكان فيتوريا ثاني مدرب برتغالي يتولى تدريب منتخب مصر بعد مواطنه كارلوس كيروش.