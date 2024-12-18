انتهت نهائي إنتركونتيننتال - ريال مدريد (3)-(0) باتشوكا.. ريال مدريد بطل العالم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 18:49

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - باتشوكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي نهائي إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان باتشوكا قد تغلب على فريقي بوتافوجو البرازيلي والأهلي المصري في طريقه للنهائي.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: جوووووول فيني يسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء

ق 83: ركلة جزاء لصالح فاسكيز بدلا تعرضه للعرقلة من أسامة إدريسي

ق 73: فيني يهدر الثالث بتسديدة تمر أعلى العارضة

ق 71: رأسية روندون تمر أعلى العارضة بقليل وفرصة تقليل الفارق تضيع

ق 70: مشاركة مودريتش وخروج رودريجو

ق 69: تسديدة فيني تمر بجوار القائم الأيمن

ق 67: كورتوا يتصدى لتسديدة قوية من مونتيل

ق 62: خروج كامافينجا ومبابي ومشاركة سيبايوس وبراهيم دياز

ق 53: جووووووووول رودريجو يسجل الهدف الثاني بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: تسديدة من مبابي تمر بجوار القائم

ق 37: جوووووووووول أووووووول.. مبابي يسجل الهدف الأول لريال مدريد بعد مجهود فردي رائع من فينيسيوس

ق 33: تسديدة من روندون يتصدى لها كورتوا بسهولة

ق 21: تسديدة رودريجو لكن المدافع يتدخل ويحولها لركنية

ق 6: تصويبة لويس رودريجيز يبعدها كورتوا لركنية

بداية اللقاء

ريال مدريد باتشوكا نهائي إنتركونتيننتال
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