ضحية بايرن ميونيخ يقترب من تدريب طارق حامد في ضمك السعودي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

احتفال طارق حامد بهدف ضمك أمام اتحاد جدة

أتم نادي ضمك السعودي اتفاقه مع المدرب البوسني سيرجي ياكيروفيتش لتولي تدريبه.

وسيتولى ياكيروفيتش تدريب ضمك خلفا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن إدارة ضمك نجحت في اتمام الاتفاق مع ياكيروفيتش قادما من دينامو زغرب الكرواتي.

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ياكيروفيتش أقيل من تدريب دينامو زغرب بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 9-2 في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا.

تعيين سيرجي في تدريب ضمك يأتي بدلا للمدرب كوزمين كونترا الذي كانت تنوي إدارة ضمك محاولة الوصول إلى اتفاق معه للبقاء، إلا إن جميع المساعي باءت بالفشل.

ويلعب النجم الدولي المصري طارق حامد في صفوف ضمك، وينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

طارق حامد انتقل قبل موسمين لاتحاد جدة قادما من الزمالك وحصد معه لقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وانتقل طارق حامد لصفوف ضمك في بداية الموسم المنصرم ولعب معه 26 مباراة وسجل هدفا وصنع هدفين.

طارق حامد ضمك السعودي
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