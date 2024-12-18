رينار: مجموعتنا في كأس الخليج ليست سهلة.. وضربة البداية مهمة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - منتخب السعودية

يرى هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية أن مجموعة فريقه في منافسات كأس الخليج ليست سهلة.

وتقام بطولة كأس الخليج في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يوليو.

وقال رينار في تصريحات للصحفيين: "مجموعتنا تضم أسماء قوية، وستكون المنافسة صعبة للغاية".

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وأضاف "المواجهة الأولى أمام البحرين مهمة للغاية. جميع الفرق المشاركة في بطولة الخليج تحلم بالفوز بهذه الكأس".

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره الخليجي بلقاء البحرين، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي المنتخب السعودي نظيره اليمني، ويختتم دور المجموعات أمام العراق في 28 من الشهر ذاته.

وتغادر بعثة منتخب السعودية إلى الكويت يوم الجمعة، بعد نهاية المعسكر التحضيري في العاصمة الرياض العاصمة، الذي انطلق الخميس الماضي.

ولعب منتخب السعودية مواجهة تجريبية واحدة أمام ترينيداد وتوباجو، التي كسبها الأخضر بنتيجة 3ـ1.

منتخب السعودية كأس الخليج
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