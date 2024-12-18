تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

باتشوكا

أعلن جييريمو ألمادا المدير الفني لـ باتشوكا تشكيل فريقه في مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وعاد سيرخيو باريتو للمشاركة في دفاع الفريق بعد غيابه ضد الأهلي في كأس التحدي يوم السبت الماضي بدلا من جوستفاو كابرال.

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فيما يبدأ الكولومبي نيلسون ديوسا كجناح بدلا من أرتورو جونزاليس.

وجاء تشكيل باتشوكا

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

الدفاع: براين جونزاليس – أندريس ميكولتا – سيرخيو باريتو – لويس رودريجيز

الوسط: بيدرو بيدرازا – آلان باوتيستا – إلياس مونتيل

الهجوم: نيلسون ديوسا – سولمون روندون – أسامة إدريسي

وكان باتشوكا قد تغلب على فريقي بوتافوجو البرازيلي والأهلي المصري في طريقه للنهائي.

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