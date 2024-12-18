تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال

أعلن جييريمو ألمادا المدير الفني لـ باتشوكا تشكيل فريقه في مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي الفريقان على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وعاد سيرخيو باريتو للمشاركة في دفاع الفريق بعد غيابه ضد الأهلي في كأس التحدي يوم السبت الماضي بدلا من جوستفاو كابرال.

فيما يبدأ الكولومبي نيلسون ديوسا كجناح بدلا من أرتورو جونزاليس.

وجاء تشكيل باتشوكا

حراسة المرمى: كارلوس مورينو

الدفاع: براين جونزاليس – أندريس ميكولتا – سيرخيو باريتو – لويس رودريجيز

الوسط: بيدرو بيدرازا – آلان باوتيستا – إلياس مونتيل

الهجوم: نيلسون ديوسا – سولمون روندون – أسامة إدريسي

🌪️ | Este es el #XITuzo con el que hoy salimos al campo a dejar la vida ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental. 🔥¡ADELANTE TUZOS!🔥#PachucaParaElMundo🤍💙 | #RealMadridPachuca pic.twitter.com/UvZkcGiMM2 — Club Pachuca (@Tuzos) December 18, 2024

وكان باتشوكا قد تغلب على فريقي بوتافوجو البرازيلي والأهلي المصري في طريقه للنهائي.