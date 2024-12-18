"الشهر الأفضل في مسيرتي".. ميسي يحتفل بالذكرى الثانية للتتويج بكأس العالم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 18:07

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي ولقب كأس العالم في أرض الأرجنتين

احتفل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالذكرى الثانية للتتويج بكأس العالم.

وكان منتخب الأرجنتين قد توج بكأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وكتب ميسي عبر حسابه على إنستجرام "أحب ديسمبر ومواعيد عيد الميلاد. قبل عامين، كان من الممكن أن يكون آخر شهر في العام مريرًا، لكنه انتهى ليكون الأجمل في مسيرتي الرياضية".

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وتابع "الآن، في كل ديسمبر، نعود إليّ هذه الذكرى، الذكرى السنوية الثانية سعيدة للجميع."

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وحقق ليونيل ميسي كل البطولات الممكنة مع منتخب الأرجنتين وعلى مستوى الأندية.

ويأتي ذلك بعد فترة عانى فيها ميسي مع المنتخب الأرجنتيني وخسارة لقب كوبا أمريكا أربع مرات سابقا.

وتوج ميسي بعد ذلك بلقب كوبا أمريكا مرتين بجانب لقب كأس العالم 2022.

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم
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