رجل أعمال روماني يستحوذ على غالبية أسهم جنوى الإيطالي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

شعار جنوى

أعلن نادي جنوى الإيطالي حصول رجل الأعمال دان سوكو على غالبية الأسهم.

ووحصل الروماني على غالبية أسهم النادي مقابل 40 مليون يورو دفعها يوم 14 ديسمبر الجاري، وبذلك حصل على 77% من أسهم النادي.

رجل الأعمال الروماني هو المالك أيضا لنادي رابيد بوخارست الروماني، كما يمتلك شركة أثاث كبرى في البلاد.

أخبار متعلقة:
الاحتفال بالتاريخ فقط.. ميلان يتعادل مع جنوى في ذكرى الـ125 لتأسيس النادي فييرا وبالوتيلي في مهمة إنقاذ جنوى.. هل يتعانقان بعد التوتر؟ التغيير الثالث هذا الشهر في إيطاليا.. باتريك فييرا مديرا فنيا لـ جنوى التجربة الخامسة في إيطاليا.. جنوى يتعاقد مع بالوتيلي

وتحولت ملكية النادي من شركة 777 بارتنرز بعد سلسلة من المشاكل المالية التي ضربت الفريق مؤخرا للمالك الروماني.

ويدير الفريق الجريفوني فنيا المدرب الفرنسي باتريك فييرا الذي تولى المهمة خلفا للإيطالي ألبرتو جيلاردينو.

ويحتل جنوى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة.

وودع الفريق كأس إيطاليا مبكرا بالخسارة من سامبدوريا الغريم التقليدي.

الدوري الإيطالي جنوى دان سوكو
نرشح لكم
مباشر نهائي إنتركونتيننتال - ريال مدريد (1)-(0) باتشوكا.. جوووول أووووول تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي أمام باتشوكا.. وعودة كامافينجا سكاي إيطاليا: صفقة تبادلية منتظرة بين نابولي وفيورنتينا يوفنتوس يوضح تفاصيل إصابة نجمه تقرير إسباني: مفاوضات متقدمة بين ميلان وتشافي ماريسكا: لا أعتقد أن مسيرة مودريك انتهت مع تشيلسي تشيلسي يجدد تعاقد جوش أتشيمبونج
أخر الأخبار
إذاعة العربية: فيتوريا مدرب الشباب السعودي المقبل 25 دقيقة | سعودي في الجول
الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 30 دقيقة | ميركاتو
بوستيكوجلو عن موقف راشفورد: هناك دائما ضجيج حول مانشستر يونايتد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي إنتركونتيننتال - ريال مدريد (1)-(0) باتشوكا.. جوووول أووووول 58 دقيقة | كأس العالم للأندية
ضحية بايرن ميونيخ يقترب من تدريب طارق حامد في ضمك السعودي 59 دقيقة | المحترفون
رينار: مجموعتنا في كأس الخليج ليست سهلة.. وضربة البداية مهمة ساعة | سعودي في الجول
تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال ساعة | كأس العالم للأندية
"الشهر الأفضل في مسيرتي".. ميسي يحتفل بالذكرى الثانية للتتويج بكأس العالم ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية