رجل أعمال روماني يستحوذ على غالبية أسهم جنوى الإيطالي

أعلن نادي جنوى الإيطالي حصول رجل الأعمال دان سوكو على غالبية الأسهم.

ووحصل الروماني على غالبية أسهم النادي مقابل 40 مليون يورو دفعها يوم 14 ديسمبر الجاري، وبذلك حصل على 77% من أسهم النادي.

رجل الأعمال الروماني هو المالك أيضا لنادي رابيد بوخارست الروماني، كما يمتلك شركة أثاث كبرى في البلاد.

وتحولت ملكية النادي من شركة 777 بارتنرز بعد سلسلة من المشاكل المالية التي ضربت الفريق مؤخرا للمالك الروماني.

ويدير الفريق الجريفوني فنيا المدرب الفرنسي باتريك فييرا الذي تولى المهمة خلفا للإيطالي ألبرتو جيلاردينو.

ويحتل جنوى المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة.

وودع الفريق كأس إيطاليا مبكرا بالخسارة من سامبدوريا الغريم التقليدي.