يد - مهاب سعيد يغيب عن بطولة العالم بسبب الإصابة

تأكد غياب مهاب سعيد لاعب نيم الفرنسي عن المشاركة مع منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد 2025 الشهر المقبل بسبب الإصابة.

وخضع مهاب لعملية جراحية في القدم لعلاج كسر في إحدى عظام قدمه.

ومن المتوقع أن يغيب مهاب لمدة 3 أشهر.

وبذلك ينضم مهاب ليحيى الدرع الذي سيغيب عن منتخب مصر في بطولة العالم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كرة يد 🤾‍♂️ 🔴 تأكد غياب مهاب سعيد عن بطولة العالم pic.twitter.com/SYsAnYotob — FilGoal (@FilGoal) December 18, 2024

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة العالم في منتصف يناير المقبل.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير للعام المقبل.

ويشارك 32 منتخبا في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ويلعب منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في دولة كرواتيا، حيث يتواجد كل من كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى منافسات الدور الرئيسي بجانب الثلاثي المتأهل من المجموعة الأخرى.

أي تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية وهكذا حتى المتأهلين من السابعة والثامنة.

وبذلك يصبح منتخب مصر في طريق فرق المجموعة السابعة والتي تضم كل من: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

وحقق منتخب مصر المركز السابع في آخر نسختين تمت إقامتهما.

وكان أفضل ترتيب لمنتخب مصر في بطولة العالم هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.