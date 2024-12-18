سكاي إيطاليا: صفقة تبادلية منتظرة بين نابولي وفيورنتينا

يتناقش ناديا نابولي وفيورنتينا على صفقة تبادلية تشمل الثنائي كريستيانو بيراجي وليوناردو سبينازولا.

ووفقا لشبكة سكاي إيطاليا فإن الناديين يرغبان في تبادل الظهيرين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني بيراجي وسبينازولا من الحصول على عدد دقائق كافي مع فيورنتينا ونابولي على الترتيب.

وكشف رافائيلي بالادينو مدرب فيورنتينا من قبل سبب عدم مشاركة بيراجي بأنها لأسباب فنية.

كما ارتبط اسم بيراجي بالانتقال لصفوف فنربخشة التركي أيضا.

وربما يضع فيورنتينا اسما آخر بدلا من سبينازولا لضمه وهو مايكل فولورينشو ليكون بديلا محتملا للإدواردو بوفي.

بيراجي البالغ 32 عاما خاض 13 مباراة سجل هدفا وصنع آخر هذا الموسم خلال 802 دقيقة مع الفيولا.

فيما خاض سبينازولا 517 دقيقة عبر 12 مباراة سجل صنع خلالها هدفا وحيدا.

في المقابل يبحث نابولي عن تعزيز قلب دفاع أيضا بضم ياكوب كيفيور مدافع أرسنال الإنجليزي أو لويز فيليبي مدافع اتحاد جدة السعودي.