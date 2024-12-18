ميدو: الأهلي كان يريد ضمي للرد على انتقال التوأم لـ الزمالك.. وجلست مع الخطيب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 16:41

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن دخول الأهلي في مفاوضات معه عندما كان لاعبا لمحاولة ضمه لصفوف الأحمر.

وقال ميدو عبر بودكاست جول كاست: "تفاوضت مع حسام غالي أكثر من مرة للانضمام للزمالك أثناء احترافه لكنه كان يرفض بشكل قاطع لأنه ابن الأهلي الحقيقي".

وأضاف "الأهلي تفاوض معي 3 مرت ومحمود الخطيب جلس معي بنفسه في منزل رجل الأعمال ياسين منصور، وأنا أقدر الخطيب وجلست معهم احتراما لهم وأخبرت الخطيب أن جلوسي معه أمر عظيم وشرحت له وجهة نظري وتقبلها".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - نهاية مهمة حازم إمام مع فريق الزمالك.. واستكمال عمله في الناشئين طارق السيد: أحمد الله على عدم ضم إيجاريا لـ الزمالك الزمالك يكشف العقبة أمام تجديد عقد زيزو

وأضاف "تحدثت مع عدلي القيعي أكثر من مرة وفي النهاية كان يحترم فكرة أنني زملكاوي".

وأتم تصريحاته "عندما كنت لاعبا في الناشئين واحترفت في بلجيكا الأهلي جلس معي أنا وجمال حمزة بواسطة علاء عبد الصادق مدير الكرة وقتها، وكان يريد ضمنا للرد على انتقال حسام وإبراهيم إلى الزمالك".

الأهلي الزمالك حسام غالي أحمد حسام ميدو حسام حسن
نرشح لكم
في مدينة نصر.. الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بلوزداد وعودة شوبير تعرف على قرعة الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر عبد الرحمن مجدي: هدف بيراميدز الفوز بكأس الرابطة رئيس البنك الأهلي: هذه حقيقة طلب الأهلي ضم ثلاثي الفريق.. ونتمنى مساعدته في المونديال خبر في الجول - نهاية مهمة حازم إمام مع فريق الزمالك.. واستكمال عمله في الناشئين وصول شيخ بوزيان إلى مصر للانضمام إلى جهاز جروس في الزمالك الفتح: مروان عطية أحد الأسماء المطروحة.. وتعاقدنا مع جوميز لخبراته السابقة الدرجة الثالثة - إدارة لافيينا تكافئ لاعبي الفريق بعد إنقاذ "تروسيكل"
أخر الأخبار
رينار: مجموعتنا في كأس الخليج ليست سهلة.. وضربة البداية مهمة 7 دقيقة | سعودي في الجول
تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال 7 دقيقة | كأس العالم للأندية
"الشهر الأفضل في مسيرتي".. ميسي يحتفل بالذكرى الثانية للتتويج بكأس العالم 18 دقيقة | أمريكا
رجل أعمال روماني يستحوذ على غالبية أسهم جنوى الإيطالي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - مبابي أساسي أمام باتشوكا.. وعودة كامافينجا ساعة | الدوري الإسباني
يد - مهاب سعيد يغيب عن بطولة العالم بسبب الإصابة ساعة | كرة يد
سكاي إيطاليا: صفقة تبادلية منتظرة بين نابولي وفيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
ميدو: الأهلي كان يريد ضمي للرد على انتقال التوأم لـ الزمالك.. وجلست مع الخطيب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية