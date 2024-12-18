ميدو: الأهلي كان يريد ضمي للرد على انتقال التوأم لـ الزمالك.. وجلست مع الخطيب

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن دخول الأهلي في مفاوضات معه عندما كان لاعبا لمحاولة ضمه لصفوف الأحمر.

وقال ميدو عبر بودكاست جول كاست: "تفاوضت مع حسام غالي أكثر من مرة للانضمام للزمالك أثناء احترافه لكنه كان يرفض بشكل قاطع لأنه ابن الأهلي الحقيقي".

وأضاف "الأهلي تفاوض معي 3 مرت ومحمود الخطيب جلس معي بنفسه في منزل رجل الأعمال ياسين منصور، وأنا أقدر الخطيب وجلست معهم احتراما لهم وأخبرت الخطيب أن جلوسي معه أمر عظيم وشرحت له وجهة نظري وتقبلها".

وأضاف "تحدثت مع عدلي القيعي أكثر من مرة وفي النهاية كان يحترم فكرة أنني زملكاوي".

وأتم تصريحاته "عندما كنت لاعبا في الناشئين واحترفت في بلجيكا الأهلي جلس معي أنا وجمال حمزة بواسطة علاء عبد الصادق مدير الكرة وقتها، وكان يريد ضمنا للرد على انتقال حسام وإبراهيم إلى الزمالك".