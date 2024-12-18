يوفنتوس يوضح تفاصيل إصابة نجمه

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 16:33

كتب : FilGoal

شعار يوفنتوس على جدران مبنى النادي

أوضح نادي يوفنتوس تفاصيل إصابة لاعبه تيموثي وياه.

أصيب وياه في مباراة الفريق ضد كالياري في كأس إيطاليا.

وأفاد يوفنتوس في بيان: "خضع تيموثي وياه لفحوصات طبية كشفت عن إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الأيمن".

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ولم يوضح البيانكونيري مدة غياب لاعبه الأمريكي.

وشارك وياه لمدة 90 دقيقة أمام كالياري يوم الثلاثاء.

وتحوم الشكوك حول قدرة نجل الليبيري جورج وياه على اللعب ضد مونزا يوم الأحد المقبل بالدوري الإيطالي.

ويختتم يوفنتوس مبارياته هذا العام بلقاء فيورنتينا الأحد التالي.

وتأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز الكبير على حساب كالياري برباعية نظيفة في دور الـ16.

سجل دوسان فلاوفيتش الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز.

وفي الشوط الثاني، أضاف يوفنتوس ثلاثية عن طريق تيون كوبمينرس في الدقيقة 53 من تصويبة قوية من ضربة حرة مباشرة.

وسجل فرانسيسكو كونسيساو الهدف الثالث في الدقيقة 80 بمهارة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم أهداف اليوفي نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 89 بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب ليضعها من أعلى الحارس في الشباك.

وتأهل يوفنتوس لمواجهة إمبولي يوم 5 فبراير المقبل في ربع النهائي.

وتأهل ميلان وبولونيا ولاتسيو إلى ربع النهائي فيما ستتحدد بقية الفريق خلال اليومين المقبلين.

ويلتقي أتالانتا أمام تشيزينا، وروما أمام سامبدوريا مساء الأربعاء، فيما تختتم مواجهات دور الـ16 بمواجهة إنتر أمام أودينيزي يوم الخميس.

ويقام نهائي كأس إيطاليا يوم 14 مايو من العام المقبل.

يذكر أن يوفنتوس هو حامل لقب كأس إيطاليا بالفوز على حساب أتالانتا في نهائي الموسم الماضي، ليتوج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه.

يوفنتوس تيموثي وياه
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