تقرير إسباني: مفاوضات متقدمة بين ميلان وتشافي

يُجري نادي ميلان الإيطالي مفاوضات متقدمة تشافي هيرنانديز لتولي تدريب الفريق خلفا لباولو فونسيكا.

ووفقا لصحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية فإن تشافي سيصبح المدرب الجديد لميلان في "المستقبل القريب".

ورحل تشافي عن تدريب برشلونة في الصيف الماضي بنهاية الموسم ولم يخض أي تجربة جديدة تدريبية.

ووفقا للتقرير فإن إدارة ميلان تسعى لتغيير فلسفة الفريق وحددت تشافي كأفضل بديل لفونسيكا.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تؤكد فيه التقارير الإيطالية وجود مفاوضات بين الطرفين.

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ويأمل مسؤولو ميلان تحسن النتائج في الفترة المقبلة إذ يحتل الروسونيري المركز الثامن بفارق 14 نقطة عن أتالانتا المتصدر.

وتولى البرتغالي فونسيكا تدريب ميلان منذ بداية الموسم خلفا لستيفانو بيولي بعقد يمتد لمدة موسمين.

المدرب البالغ 51 عاما قاد ميلان في 22 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم فاز في 11 وتعادل في 5 وخسر 6.

ويستعد ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا يوم الجمعة المقبل في الجولة 17 من الدوري الإيطالي.