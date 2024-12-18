مرموش يدخل قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

عمر مرموش - إنتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في الدوري الأوروبي

دخل عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024، والتي تصدرها جريدة ذا جارديان.

ونشرت جريدة ذا جارديان أصحاب المراكز من 41 إلى 100.

وتواجد مرموش الذي يتألق مع فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

أخبار متعلقة:
تقرير: روما يرغب في ضم مرموش تحسبا لرحيل ديبالا المحتمل تخطى صلاح.. مرموش الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى Gaming - مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعب بالدوري الألماني خلال نوفمبر من FC25 تقرير: مدرب مرموش السابق يرغب في ضمه مجددا بالدوري الإنجليزي

الدولي المصري سبق أسماء بحجم سون هيونج مين (60)، برونو فيرنانديز (63)، ترينت ألكسندر أرنولد (66)، فيكتور أوسيمين (74)، كودي جاكبو (84)، إدواردو كامافينجا (89).

ولم يتواجد أي لاعب عربي آخر في القائمة سوى المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والذي احتل المركز 56.

ومن المنتظر أن تعلن الجريدة البريطانية أسماء اللاعبين الـ40 الأوائل قريبا.

ومن المؤكد أن القائمة ستضم محمد صلاح نجم ليفربول، والذي تواجد في القائمة على مدار السنوات الأخيرة، تحديدا منذ 2015.

ويتواجد عمر ضمن المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الألماني رفقة دايوت أوباميكانو ومايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ وزميله ناثانيل براون.

ويتنافس على الجائزة أيضا، فلوريان فريتز نجم باير ليفركوزن وأنتوني كاسي لاعب ماينز.

Image

وسبق لمرموش الفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة بشهر سبتمبر الماضي.

وجمع لكم FilGoal.com كل ما قدمه عمر مرموش خلال نوفمبر وجعله يترشح للجائزة.

لعب: 4.

سجل: 4.

صنع: 3.

عدد الدقائق: 334.

نسبة التمريرات الصحيحة: 76%.

صوت للاعبك المفضل من هنا

وانفجر مرموش هذا الموسم ولفت الأنظار إليه بعد تألقه مع فرانكفورت.

فقد أسهم هذا الموسم في 29 هدفا خلال 23 مباراة خاضهم مع فرانكفورت في مختلف المسابقات.

وسجل الدولي المصري 18 هدفا بينما صنع 11 آخرين.

فرانكفورت عمر مرموش
نرشح لكم
ضحية بايرن ميونيخ يقترب من تدريب طارق حامد في ضمك السعودي بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يتنازل عن الوصافة بالخسارة من لايبزيج انتهت الدوري الألماني - لايبزيج (2)-(1) فرانكفورت شارك بديلا.. إصابة مصطفى محمد وخروجه من مباراة نانت وبريست تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام لايبزج.. وثنائي عربي على مقاعد البدلاء بمشاركة كاملة من النني.. الجزيرة يخسر أمام العين بثلاثية استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس قائد فولام: صلاح تفوق علي في الشوط الأول لكني كنت أفضل بقية المباراة
أخر الأخبار
الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 4 دقيقة | ميركاتو
بوستيكوجلو عن موقف راشفورد: هناك دائما ضجيج حول مانشستر يونايتد 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي إنتركونتيننتال - ريال مدريد (0)-(0) باتشوكا.. التهديد الأول 32 دقيقة | كأس العالم للأندية
ضحية بايرن ميونيخ يقترب من تدريب طارق حامد في ضمك السعودي 33 دقيقة | المحترفون
رينار: مجموعتنا في كأس الخليج ليست سهلة.. وضربة البداية مهمة ساعة | سعودي في الجول
تشكيل باتشوكا - عودة باريتو وديوسا أساسي أمام ريال مدريد في نهائي إنتركونتيننتال ساعة | كأس العالم للأندية
"الشهر الأفضل في مسيرتي".. ميسي يحتفل بالذكرى الثانية للتتويج بكأس العالم ساعة | أمريكا
رجل أعمال روماني يستحوذ على غالبية أسهم جنوى الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية