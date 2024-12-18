مرموش يدخل قائمة أفضل 100 لاعب في العالم

دخل عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024، والتي تصدرها جريدة ذا جارديان.

ونشرت جريدة ذا جارديان أصحاب المراكز من 41 إلى 100.

وتواجد مرموش الذي يتألق مع فرانكفورت في المركز الـ59 بالقائمة.

الدولي المصري سبق أسماء بحجم سون هيونج مين (60)، برونو فيرنانديز (63)، ترينت ألكسندر أرنولد (66)، فيكتور أوسيمين (74)، كودي جاكبو (84)، إدواردو كامافينجا (89).

ولم يتواجد أي لاعب عربي آخر في القائمة سوى المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، والذي احتل المركز 56.

ومن المنتظر أن تعلن الجريدة البريطانية أسماء اللاعبين الـ40 الأوائل قريبا.

ومن المؤكد أن القائمة ستضم محمد صلاح نجم ليفربول، والذي تواجد في القائمة على مدار السنوات الأخيرة، تحديدا منذ 2015.

ويتواجد عمر ضمن المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الألماني رفقة دايوت أوباميكانو ومايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ وزميله ناثانيل براون.

ويتنافس على الجائزة أيضا، فلوريان فريتز نجم باير ليفركوزن وأنتوني كاسي لاعب ماينز.

وسبق لمرموش الفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة بشهر سبتمبر الماضي.

وجمع لكم FilGoal.com كل ما قدمه عمر مرموش خلال نوفمبر وجعله يترشح للجائزة.

لعب: 4.

سجل: 4.

صنع: 3.

عدد الدقائق: 334.

نسبة التمريرات الصحيحة: 76%.

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وانفجر مرموش هذا الموسم ولفت الأنظار إليه بعد تألقه مع فرانكفورت.

فقد أسهم هذا الموسم في 29 هدفا خلال 23 مباراة خاضهم مع فرانكفورت في مختلف المسابقات.

وسجل الدولي المصري 18 هدفا بينما صنع 11 آخرين.