تقرير: تاليسكا يقترب من الانضمام لفنربخشة

ذكرت جريدة الصباح التركية أن نادي فنربخشة اتفق مع النصر السعودي على ضم أندرسون تاليسكا في فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح التقرير أن الصفقة ستتم مقابل 5 ملايين يورو.

وذكر التقرير أن راتب تاليسكا هو نقطة الخلاف التي تقف أمام إتمام الصفقة إلى الآن.

وأضاف التقرير أن فنربخشة يحاول إقناع المهاجم البرازيلي بالحصول على 7 ملايين يورو كراتب سنوي.

علما بأن راتبه في النصر يصل إلى 12 مليون يورو سنويا.

وارتبط اسم المهاجم البرازيلي بالانتقال لفنربخشة التركي في يناير المقبل.

قبل أيام، صرّح مصدر من النصر لصحيفة الرياضية السعودية: " وجود مساعد فيرناندو هييرو (المدير الرياضي) كان لحضور اجتماع تحضيري لمنظمة غرفة الانتقالات الدولية في إسطنبول)".

وأضاف "تاليسكا مستمر مع النصر خلال الموسم الجاري".

وخاض تاليسكا 104 مباريات بقميص العالمي سجل خلالها 76 هدفا وصنع 10 في جميع المسابقات.

وانضم البرازيلي قادما من جوانزو إيفرجراند الصيني في 2021 ويمتد تعاقده حتى 2026.

الجناح البرازيلي لعب في الموسم الحالي 19 مباراة مع النصر وسجل 8 أهداف.