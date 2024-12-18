كوييري ديلو سبورت: يوفنتوس يفكر في بيع 2 من لاعبيه لضم تونالي

يفكر يوفنتوس الإيطالي في بيع 2 من لاعبيه من أجل ضم ساندرو تونالي من نيوكاسل في يناير 2025.

وسبق أن ذكرت تقارير عن رغبة لاعب وسط نيوكاسل في العودة لإيطاليا من جديد في ظل وجود اهتمام من يوفنتوس.

ووفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن يوفنتوس سيحاول بيع الثنائي نيكولو فاجيولي وكينان يلديز من أجل الحصول على قيمة مالية تساوي 55 مليون يورو لضم تونالي.

وكشفت الصحيفة الإيطالية عن طرح اسم تونالي خلال اجتماع المدراء في يوفنتوس يوم الإثنين الماضي.

ويسعى يوفنتوس لتدعيم خط وسطه لكن عليه بيع لاعبين لتوفير القيمة المالية لضم الدولي الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس منفتح لتلقي العروض لبيع فاجيولي في يناير، وكذلك كينان يلديز أيضا.

المهاجم التركي الشاب يجذب أنظار الفرق الأوروبية الكبرة وربما تصل قيمة بيعه لـ 35-40 مليون يورو، فيما سيحقق يوفنتوس ربحا صافيا أكبر من قيمة بيع فاجيولي كونه من أكاديمية النادي.

التركي صاحب الـ 19 عاما خاض 23 مباراة هذا الموسم سجل 4 وصنع 5.

فيما شارك فاجيولي صاحب الـ 23 عاما في 17 مباراة وصنع هدفا وحيدا.

وأكمل التقرير إلى أن يوفنتوس يبحث ضم ميلان شكرينيار مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل أزمة الإصابات التي ضربت الفريق.

وتعاقد نيوكاسل مع الدولي الإيطالي مقابل 70 مليون يورو.

وخاض لاعب الوسط البالغ 24 عاما 15 مباراة هذا الموسم بقميص جيوش المدينة وصنع هدفين.

وإجمالا خاض بقميص نيوكاسل 27 مباراة سجل هدفا وصنع 2 منذ انضمامه الموسم الماضي.

وارتدى تونالي قميص ميلان في 130 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 13 وساهم في التتويج بلقب الدوري الإيطالي.