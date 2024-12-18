أزمة في الأندلس.. إشبيلية يقرر قطع العلاقات مع ريال بيتيس

أعلن نادي إشبيلية يوم الأربعاء قطع علاقاته مع جاره الأندلسي ريال بيتيس بسبب أزمة تسبب في إيقاف 3 من لاعبيه.

وذلك بسبب الشكوى المقدمة من ريال بيتيس والتي أدت إلى إيقاف ثلاثة من لاعبيه، إيزاك وخوانلو وكارمونا، بعد احتفالهم بعلم ضد بيتيس.

ماذا حدث؟

بعد مباراة دربي الأندلس الأخيرة احتفل الثلاثي برفع علم به شعار ريال بيتيس ولكن عليه علامة التوقف.

وقرر بيتيس تقديم شكوى ضد اللاعبين بسبب ذلك.

هذه الشكوى أدت إلى إيقاف الثلاثي عن مباراة سيلتا فيجو الأسبوع الماضي.

ونشر إشبيلية عبر موقعه البيان التالي:

يعتقد نادي إشبيلية أن سلوك إدارة ريال بيتيس في الإبلاغ عن احتفال لاعبي إشبيلية والقيام بذلك أمام هيئات الاتحاد الإسباني لكرة القدم وليس أمام لجنة مكافحة العنف يخرق قانونًا مهمًا ويشكل سابقة خطيرة، حيث يسعى إلى فرض عقوبات رياضية من خلال أفعال غير رياضية.

نعتبر أن الأحداث التي أوردها قادة ريال بيتيس تأتي في سياق مباراة من أشد مباريات التنافس، على ملعبه، وبدون أي غرض هجومي، ولا تفهم أنها يمكن تفسيرها على أنها تثير العنف.

من المدهش أن نادي ريال بيتيس لا يفهم هذه الأحداث في سياق التنافس والروح الرياضية الصحية.

قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني بمعاقبة اللاعبين من منظور رياضي مفاجئ بنفس القدر، حيث يؤسس لسابقة خطيرة في كرة القدم الإسبانية.

قدم نادي إشبيلية أدلة كافية لحالات مماثلة، سخر فيها فريق ريال بيتيس علنا من لاعبي نادي إشبيلية، مدركين أن بعض التجاوزات وحتى الإهانات يجب أن تظل في سياق الاحتفالات، حتى لو كانت علامات على الافتقار إلى التعليم واللياقة.

يرى نادي إشبيلية أن إدارة نادي ريال بيتيس لم تكن على قدر المسؤولية، سواء بالنسبة للمؤسسة التي يمثلونها أو لجماهيرها، الذين كانوا أفضل بكثير في تفسير الموقف الحالي، وهي المؤسسة وجماهيرها التي أظهر لها نادي إشبيلية، كما هو الحال دائمًا، احترامه الكامل.

يدرك نادي إشبيلية أن هذا النوع من السلوك وردود الفعل من إدارة ريال بيتيس، والذي كان أكثر شيوعًا في أوقات أخرى غير الحاضر، عندما كان الود يسود بين الكيانين، قد أصبح من الماضي ونُسي.

العلاقات بين الناديين يجب أن تكون ودية ومحترمة في الإطار الصحي للتنافس الرياضي بيننا. وهو الإطار الذي قرر نادي ريال بيتيس انتهاكه بطريقة مخيبة للآمال من أجل السعي إلى تحقيق فوائد رياضية خارج الملاعب.

ولهذا السبب، قرر نادينا قطع العلاقات مع نادي ريال بيتيس، لأننا لا نفهم أن مثل هذه العلاقات يمكن أن تستمر عندما سعى بيتيس عمدًا وبوعي إلى إلحاق الضرر بنادي إشبيلية على المستوى الرياضي، هو الهدف من الإبلاغ عن السلوك غير الرياضي. وكانت العواقب التي كان النادي الأخضر والأبيض على دراية بها جيدًا.

وأخيرًا، يود نادي إشبيلية لكرة القدم أن يكرر خيبة أمله إزاء الموقف غير اللائق الذي اتخذته إدارة نادي ريال بيتيس، ليس فقط تجاه نادٍ آخر، بل وقبل كل شيء تجاه نادي إشبيلية.

كما يعرب عن خيبة أمله إزاء قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.