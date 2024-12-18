تعرف على قرعة الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر

أقيمت اليوم قرعة الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر موسم 2024-2025 والتي أسفرت عن 15 مواجهة.

ويأتي ذلك بعد تأكد غياب الأهلي تطبيقا للائحة بعد اعتذاره عن عدم استئناف منافسات الموسم الماضي.

ويتأهل 15 فريقا إلى دور الـ32 لمواجهة 17 فريقا من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد عدم مشاركة الأهلي في النسخة المقبلة من البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

الترسانة × العبور

نادي وي × الشمس

القناة × المرج

الداخلية × تيم إف سي

المقاولون العرب × الإنتاج الحربي

منتخب السويس × رع

وادي دجلة × السكة الحديد

المنصورة × دلفي

سبورتنج × الحمام

بروكسي × الأولمبي

طنطا × راية

أبو قير للأسمدة × بلدية المحلة

بترول أسيوط × جولدن جيت

ديروط × الواسطى

لافيينا × النصر للتعدين

ويحمل بيراميدز لقب كأس مصر من الموسم الماضي بعدما فاز على زد في النهائي.