كرة يد - خبر في الجول.. أحمد عادل يقترب من فيزبريم ليزامل الدرع ودودو

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 13:05

كتب : عمرو عبد المنعم

أولمبياد باريس

اقترب أحمد عادل لاعب فريق الأهلي لكرة اليد ومنتخب مصر من الانتقال إلى صفوف نادي فيزبريم المجري.

وعلم FilGoal.com أن نادي فيزبريم المجري وصل لمرحلة متقدمة في المفاوضات مع الأهلي لضم أحمد عادل بنهاية الموسم الجاري.

وفي حالة اكتمال المفاوضات سيكون أحمد عادل لاعبا في النادي المجري بداية من الموسم المقبل.

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وسيزامل مواطنه أحمد هشام "دودو" الذي أعلن نادي فيزبريم التعاقد معه بداية الموسم المقبل قادما من مونبيلييه الفرنسي.

وأيضا يحيى الدرع نجم منتخب مصر ولاعب فيزبريم.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة العالم في منتصف يناير المقبل.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير للعام المقبل.

ويشارك 32 منتخبا في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ويلعب منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في دولة كرواتيا، حيث يتواجد كل من كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى منافسات الدور الرئيسي بجانب الثلاثي المتأهل من المجموعة الأخرى.

أي تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية وهكذا حتى المتأهلين من السابعة والثامنة.

وبذلك يصبح منتخب مصر في طريق فرق المجموعة السابعة والتي تضم كل من: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

وحقق منتخب مصر المركز السابع في آخر نسختين تمت إقامتهما.

وكان أفضل ترتيب لمنتخب مصر في بطولة العالم هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

الأهلي كرة يد أحمد عادل
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