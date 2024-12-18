رئيس مارسيليا يرد على تقارير ضم بوجبا

أكد بابلو لونجوريا رئيس نادي مارسيليا عدم وجود مناقشات للتعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لكن هذه الخطوة المستقبلية ليست مستبعدة.

وتوصل بوجبا لاتفاق مع البيانكونيري على فسخ تعاقده بدءا من 30 نوفمبر الماضي، بعدما خفضت عقوبة إيقافه بسبب تناول المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرا.

وقال لونجوريا في تصريحات للصحفيين: "حالياً لا توجد مناقشات لضم بوجبا ولا محادثات جارية معه، ولا يوجد قرار حتى الآن".

وأضاف "أنا لا أغلق الباب لأن بوجبا في السوق ولكن هناك الكثير من الأخبار المحيطة حوله".

وأتم "انضمام بوجبا لمارسيليا مجرد تكهنات وأحلام وليست حقيقة".

في الوقت نفسه ذكرت صحيفة إندبندنت أن مانشستر سيتي مهتم أيضا بضم بوجبا، الذي سيُسمح له بالعودة إلى التدريب الشهر المقبل.

وقبل أيام، كشف نادي نيس الفرنسي موقفه من ضم بول بوجبا لاعب منتخب فرنسا ويوفنتوس

وبات بوجبا لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وقال فلوريان موريس الميدر الرياضي لنيس الفرنسي عبر موقع " Tribalfootbal": "لا أعتقد أن لدينا فرصة لإحضار بول بوجبا إلى نيس اليوم. هناك الكثير من الأندية التي ترغب في ضمه".

وأضاف "حتى لو مر وقت طويل منذ آخر مرة لعب فيها. المنافسة ستكون كبيرة للغاية بشأنه".

وتوصل بوجبا لاتفاق مع البيانكونيري على فسخ تعاقده بدءا من 30 نوفمبر الماضي.

واكتفى بوجبا خلال فترته الثانية بقميص يوفنتوس بارتداء قميص الفريق في 12 مباراة بجميع المسابقات دون أن يسجل أو يصنع.

وحسبما ذكر الصحفي فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن بوجبا يتدرب حاليا بشكل منفرد حيث يتواجد في ميامي في أمريكا.

وأوضح رومانو أن بوجبا سيُسمح له التدرب مع ناديه الجديد بداية من شهر يناير المقبل على أن يعود للمشاركة في المباريات في شهر مارس 2025.

وكان بوجبا يرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2026.