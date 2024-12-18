إدريسي: مواجهة الأهلي كانت أثقل مما اعتدنا عليه وستؤثر على تعافينا قبل لقاء ريال مدريد

أوضح المغربي أسامة إدريسي جناح باتشوكا المكسيكي أن لعب فريقه لـ120 دقيقة أمام الأهلي ستؤثر على تعافيه قبل مواجهة ريال مدريد في كأس إنتركونتيننتال.

ويواجه النادي المكسيكي ريال مدريد في النهائي كأس إنتركونتيننال يوم الأربعاء.

وقال إدريسي في تصريحات نشرها موقع فيفا: "كانت المباراة الأخيرة ضد الأهلي أثقل مما اعتدنا عليه، كانت هذه هي المرة الأولى هذا العام التي نلعب فيها 120 دقيقة، بالإضافة إلى ركلات الجزاء، لذلك أتوقع عواقب كبيرة على التعافي".

وأضاف "كنا سعداء حقًا بالحصول على يوم آخر للتعافي، لنكون جاهزين مرة أخرى لمباراة ريال مدريد. بصراحة، كانت هذه أولويتنا القصوى. وبالطبع نقوم أيضًا بتحليل الخصم".

وتابع "لقد اعتاد فريق ريال مدريد على لعب مباريات مثل هذه. نحن نعلم أن كل لاعب في فريقنا يحتاج إلى أن يكون في قمة أداءه".

وأتم "كفريق نحتاج إلى أن نقدم أفضل أداء للحصول على نتيجة في صالحنا. لن يكون الأمر سهلا، لكن كرة القدم جميلة. لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث".

وانتصر باتشوكا على الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي وتوج بلقب كأس التحدي وتأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

وخسر الأهلي فرصة التتويج بلقب كأس التحدي كثاني ألقابه في النسخة الحالية من البطولة بعدما فاز على العين الإماراتي.