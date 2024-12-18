عبد الرحمن مجدي: هدف بيراميدز الفوز بكأس الرابطة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 12:44

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - بيراميدز

شدد عبد الرحمن مجدي لاعب بيراميدز على أن فريقه يسعى للتتويج هذا الموسم بكأس الرابطة المصرية للأندية.

وفاز بيراميدز على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمجموعات كأس الرابطة المصرية.

وقال عبد الرحمن مجدي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا نلعب للفوز بمباراة واحدة أو مباراتين في كأس الرابطة، نحن نلعب وهدفنا الفوز بالبطولة وهذا ما أكده لنا المدرب أيضا".

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وأضاف "بيراميدز كان يعاني من تراجع النتائج في المباريات الأخيرة وهذا الأمر غير مقبول في الأندية الكبيرة ولذلك كنا يجب أن نفوز".

وأردف "يورشيتش يؤمن بقدراتي ويرغب في منحي فرصة حقيقية ولكن بسبب تواجد لاعبين دوليين مميزين لا يستطيع، ولذلك كان سعيدا عندما شاركت وظهرت بشكل جيد أمام الاتحاد السكندري".

وأتم تصريحاته "تنتظرنا مباراة مهمة ضد الإسماعيلي في الدوري، فهو النادي الذي تربيت وتألقت فيه وله فضل كبير علي".

كأس الرابطة بيراميدز عبد الرحمن مجدي
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