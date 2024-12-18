دوري NBA – ميلوكي باكس يتوج بالنسخة الثانية من كأس الإمارات بالفوز على أوكلاهوما

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 11:45

كتب : FilGoal

ميلوكي باكس

توج فريق ميلوكي باكس بلقب كأس الإمارات في نسختها الثانية بدوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA.

وفاز ميلوكي في النهائي على أوكلاهوما سيتي ثاندرز المتأهل عن القسم الغربي بنتيجة 97-81.

وحصل اليوناني يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي باكس على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية MVP.

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وخلال المباراة كانت أرقام يانيس كالآتي:

26 نقطة

10 تمريرات مساعدة

19 ريباوند

جدير بالذكر أن بطولة كأس الإمارات انطلقت لأول مرة في الموسم الماضي وفاز بها لوس أنجلوس ليكرز.

وتقام مباريات البطولة ضمن مباريات الموسم الاعتيادي من NBA بشكل طبيعي، ولكن يتم جدولتها لصالح البطولة الجديدة.

NBA كأس الإمارات ميلوكي باكس
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