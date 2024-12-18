تقرير: روما يرغب في ضم مرموش تحسبا لرحيل ديبالا المحتمل

ذكرت تقارير إيطالية أن نادي روما يسعى لضم عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الصيف المقبل.

تألق مرموش هذا الموسم مع فرانكفورت لفت إليه أنظار كبار أوروبا، مما رشحه للرحيل قريبا من ناديه.

وأوضح موقع توتو ميركاتو ويب أن روما يحاول ضم مرموش تحسبا لرحيل باولو ديبالا المحتمل.

ويرى التقرير أن الصفقة صعبة للغاية، وتكاد تكون مستحيلة، لكن الجيالوروسي سيحاول المضي قدما من أجل ضم الدولي المصري.

وأضاف التقرير أن مرموش هو الاسم الأول في القائمة التي يعدها روما لتعويض ديبالا.

في الساعات الأخيرة ربطت بعض التقارير ديبالا بالرحيل إلى جالاتا سراي التركي.

ويتواجد عمر ضمن المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الألماني رفقة دايوت أوباميكانو ومايكل أوليس ثنائي بايرن ميونيخ وزميله ناثانيل براون.

ويتنافس على الجائزة أيضا، فلوريان فريتز نجم باير ليفركوزن وأنتوني كاسي لاعب ماينز.

وسبق لمرموش الفوز بجائزة أفضل لاعب في المسابقة بشهر سبتمبر الماضي.

وجمع لكم FilGoal.com كل ما قدمه عمر مرموش خلال نوفمبر وجعله يترشح للجائزة.

لعب: 4.

سجل: 4.

صنع: 3.

عدد الدقائق: 334.

نسبة التمريرات الصحيحة: 76%.

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وانفجر مرموش هذا الموسم ولفت الأنظار إليه بعد تألقه مع فرانكفورت.

فقد أسهم هذا الموسم في 29 هدفا خلال 23 مباراة خاضهم مع فرانكفورت في مختلف المسابقات.

وسجل الدولي المصري 18 هدفا بينما صنع 11 آخرين.