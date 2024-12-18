رئيس البنك الأهلي: هذه حقيقة طلب الأهلي ضم ثلاثي الفريق.. ونتمنى مساعدته في المونديال

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة رغبة الأهلي في ضم بعض لاعبي فريقه، وأيضا حقيقة محاولة استعادة ناصر منسي من الزمالك.

وقال نصار عبر قناة ETC: " لم يحدث أي تواصل مع الزمالك لاستعادة ناصر منسي في الصيف الماضي، واللاعب تم بيعه للأبيض مقابل 20 مليون جنيه واستعارة حسام أشرف لموسم".

وأضاف "نتأثر بالتوقفات الدولية وهدفنا هذا الموسم هو الفوز بكأس الرابطة والمشاركة في السوبر المصري الموسم المقبل والتواجد ضمن أول 9 فرق في الدوري".

وواصل "الأهلي لم يطلب ضم أي لاعب من الثلاثي إسحاقو يعقوبو أو أسامة فيصل أو ياو أنور، ولم نتلقى أي اتصالات بشأن الثلاثي سواء من الأهلي أو من أي وكلاء، وفي حالة وصول عرض رسمي سندرس الأمر، ونتمنى مساعدة الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأتم تصريحاته "البنك الأهلي كان قريبا من ضم مصطفى شوبير على سبيل الإعارة قبل موسمين واللاعب كان يرحب بذلك لأنه كان يريد المشاركة باستمرار، لكن ناديه رفض التخلي عنه".