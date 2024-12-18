طائرة - سيدات الزمالك يخسرن المباراة الثانية في كأس العالم للأندية

خسر فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة ثاني مبارياته في كأس العالم للأندية على يد جيرداو ميناس البرازيلي صباح الأربعاء.

وانتصر الفريق البرازيلي بنتيجة 3-0 في الأشواط.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-17 و25-21 و25-14 لصالح المصنف الأول عالميا.

وكان فريق الزمالك قد خسر في المباراة الافتتاحية أمام تيانجين بوهاي بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الأولى بجوار أندية جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيانجين بوهاي الصيني مستضيف البطولة ونوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب الزمالك ضد خصمه نوميا فيرو ميلانو الخميس القادم الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

تيانجين بوهاي في الصدارة بـ 3 نقاط ويتقاسمها مع نوميا فيرو وجيرداو ميناس، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع بين تيانجين بوهاي ونوميا فيرو في وقت لاحق.

ويعتبر فريق الزمالك أول فريق يمثل مصر في بطولة العالم للأندية منذ انطلاقها في 1991 لثلاث نسخ ثم توقفها والعودة مجددا في 2010.

كما بات الزمالك أول فريق إفريقي يشارك في البطولة منذ مشاركة المجمع البترولي الجزائري في 2014 قبل أن يتم استبعاد مقعد إفريقيا حتى النسخة الحالية.