مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 10:56

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد

تُستكمل اليوم مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في البطولة التي وصلت إلى دور الـ8.

ويستعرض معكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

ويلعب ليفربول خارج ملعبه ضد ساوثامبتون، في المباراة التي تقام على ملعب سانت ماري.

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وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2. ويعلق عليها علي محمد علي.

ويلعب أيضا أرسال ضد كريستال بالاس في الدور ذاته، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4، ويعلق عليها محمد بركات.

ويستضيف نيوكاسل نظيره برينتفورد في تمام العاشرة إلا ربع، وتذاع ال مباراة عبر قناة بي إن سبورتس 5.

ويقام اليوم نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال في قطر بين ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها حفيظ دراجي.

كما تقام اليوم مباراتين في الدوري الإسباني، ومباراة في الدوري الفرنسي.

وأيضا باقي مباريات كاس إيطاليا وهولندا.

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ريال مدريد ليفربول مواعيد مباريات اليوم
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