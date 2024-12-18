خبر في الجول - نهاية مهمة حازم إمام مع فريق الزمالك.. واستكمال عمله في الناشئين
الأربعاء، 18 ديسمبر 2024 - 00:36
كتب : إبراهيم رمضان
انتهت مهمة حازم إمام مع فريق الزمالك الأول بعد تسلم كريستيان جروس المهمة.
وكان قد تم تصعيد حازم إمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول بعد رحيل جوزيه جوميز إلى الفتح.
وعمل حازم إمام كمدرب مساعد في الجهاز الفني المؤقت بقيادة أحمد مجدي.
وعلم FilGoal.com أن حازم إمام لاستئناف مهمته في منصب مساعد قطاع الناشئين وعماد المندوه مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين.
بينما يستمر عماد المندوه كمدرب لحراس المرمى في الجهاز الفني لجروس لحين قدوم توماس جروتر.
ومن المقرر أن يبدأ جروتر مهام عمله مع الزمالك في الأسبوع الأول من يناير.
ويبدأ جروس مهام عمله مع الزمالك بقيادة الفريق في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري مساء الخميس المقبل.
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