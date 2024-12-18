نيمار يقترب من العودة لصفوف الهلال

اقترب نادي الهلال السعودي من استعادة خدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويغيب نيمار عن صفوف الهلال منذ 4 نوفمبر الماضي بعدما تعرض للإصابة في مواجهة استقلال طهران بدوري أبطال آسيا.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن نيمار اقترب من العودة إلى الهلال بعد مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية.

وجاءت مشاركة نيمار في جزء من التدريبات ضمن برنامج يستهدغ عودته تدريجيا بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن اكتمال جاهزية نيمار سيمون عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية.

نيمار قال في تصريحات سابقة نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "أولويتي حاليا هي الاستشفاء بشكل جيد، وأن أعود للعب المباريات مرة أخرى، كما أضع كأس العالم للأندية مع الهلال هدفًا لي بسبب أهميتها للنادي".

ويشارك الهلال في مونديال الأندية في الولايات المتحدة خلال يونيو المقبل.

وأضاف الدولي البرازيلي "أنا سعيد في السعودية، ومستوى كرة القدم فيها مرتفع أيضا".

وتابع "أريد اللعب في كأس العالم 2026، وأركز على ذلك، وهذا هو هدفي متوسط المدى، ولأحققه، على أي أن أعود إلى جاهزيتي الكاملة مع الهلال".

وأفصح النجم البرازيلي عن قرار مغادرته نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صيف 2023، والانضمام للهلال، قائلا "اتخذت قراري بالذهاب إلى الهلال بعد معرفتي بعدم حاجة الإدارة والمدرب لجهودي في باريس سان جيرمان، وشعرت أنني لم أعد سعيدًا هناك".

وواصل "أعجبت بعرض الهلال، وتمكنت من معرفة تاريخ النادي، وثقافة السعودية، والمشاركة في الدوري، وأنا وعائلتي سعداء بالعيش في السعودية".

نيمار الذي انتقل إلى الهلال في صيف 2023 لعب 7 مباريات فقط بقميص الفريق، ولم يسجل سوى هدف وحيد.

وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2023.