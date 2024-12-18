رباعية بالقدم اليسري.. يوفنتوس يكتسح كالياري ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز الكبير على حساب كالياري برباعية نظيفة في دور الـ16.

سجل دوسان فلاوفيتش الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز.

وفي الشوط الثاني، أضاف يوفنتوس ثلاثية عن طريق تيون كوبمينرس في الدقيقة 53 من تصويبة قوية من ضربة حرة مباشرة.

وسجل فرانسيسكو كونسيساو الهدف الثالث في الدقيقة 80 بمهارة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يختتم أهداف اليوفي نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 89 بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب ليضعها من أعلى الحارس في الشباك.

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وتأهل يوفنتوس لمواجهة إمبولي يوم 5 فبراير المقبل في ربع النهائي.

وتأهل ميلان وبولونيا ولاتسيو إلى ربع النهائي فيما ستتحدد بقية الفريق خلال اليومين المقبلين.

ويلتقي أتالانتا أمام تشيزينا، وروما أمام سامبدوريا مساء الأربعاء، فيما تختتم مواجهات دور الـ16 بمواجهة إنتر أمام أودينيزي يوم الخميس.

ويقام نهائي كأس إيطاليا يوم 14 مايو من العام المقبل.

يذكر أن يوفنتوس هو حامل لقب كأس إيطاليا بالفوز على حساب أتالانتا في نهائي الموسم الماضي، ليتوج باللقب للمرة الـ15 في تاريخه.