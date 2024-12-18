وصول شيخ بوزيان إلى مصر للانضمام إلى جهاز جروس في الزمالك

أعلن نادي الزمالك وصول الفرنسي من أصل جزائري شيخ بوزيان إلى مصر اليوم الثلاثاء.

ويستعد بوزيان للعمل في الجهاز الفني للفريق والانضمام للجهاز المعاون لكريستيان جروس خلال الفترة المقبلة.

وسيتواجد بوزيان في مران الزمالك غدا الأربعاء للمرة الأولى.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس ضمن منافسات الدوري المصري بالجولة الخامسة من المسابقة.

وسبق لبوزيان أن عمل مع جروس خلال تواجده مع أهلي جدة السعودي.

كما سبق لبوزيان العمل كمساعد في موناكو وستاد رين الفرنسيين بجانب العمل مع العديد من الاندية العربية مثل الوصل والطفرة وأم صلال بالإمارات والكويت الكويتي ومنتخب البحرين.

صاحب الـ 51 عاما عمل مؤخرا في نادي مولودية الجزائر.

وقاد جروس المران الأول له بعد تعيينه مديرا فنيا للزمالك خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز أمس الإثنين.