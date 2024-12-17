الفتح: مروان عطية أحد الأسماء المطروحة.. وتعاقدنا مع جوميز لخبراته السابقة

أوضح نادي الفتح السعودي حقيقة مفاوضاته مع مروان عطية لاعب الأهلي.

وأشارت صحيفة الرياض السعودية إلى اقتراب مروان عطية من الانتقال إلى الفتح خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال محمد الضيف مدير الإعلام والاتصال بنادي الفتح السعودي عبر إم بي سي مصر 2: "مروان عطية قد يكون أحد الأسماء المطروحة لتدعيم الفريق باعتباره واحد من اللاعبين المميزين".

واستدرك "لكن ما يتردد عن اقترابه من نادي الفتح أو وجود مفاوضات متقدمة في الوقت الحالي غير صحيح. موقفنا في الدوري صعب ومن الطبيعي ارتباطنا بالتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم الفريق".

وزعمت صحيفة الرياض السعودية اقتراب نادي الفتح من ضم مروان عطية لاعب وسط الأهلي.

ونفى مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com الأنباء المنتشرة عن اقتراب اللاعب من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال مصدر مقرب من مروان عطية لـ FilGoal.com: "مروان عطية لم يتلق أي عروض من الفتح السعودي أو أي فريق آخر".

وأوضح المصدر "اللاعب حاليا يركز مع الأهلي على المنافسات المقبلة".

وعن جوزيه جوميز مدرب الفريق القديم "جوزيه جوميز يملك سيرة ذاتية كبيرة سواء مع الزمالك أو من قبلها مع التعاون وأهلي جدة".

وتابع "جوميز يحترم الزمالك وجماهيره كثيرا ولكن هذا حال كرة القدم ونحن تعرضنا لذلك في وقت سابق مع نجوم ومدربين آخرين".

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك تدريب الفتح السعودي بشكل رسمي قبل أيام قليلة.

وانتقل أحمد مجدي المدرب العام السابق للزمالك للعمل في الجهاز الفني مع جوميز في نادي الفتح.

وتوقفت منافسات الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج المقرر إقامتها بالكويت.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي توج بلقب الدوري في 2013.