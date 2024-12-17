الدرجة الثالثة - إدارة لافيينا تكافئ لاعبي الفريق بعد إنقاذ "تروسيكل"

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 23:34

كتب : رضا السنباطي

فريق أبو كساة لافيينا

قرر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي صرف مكافأة مالية للاعبي فريق أبو كساة الذي يرعاه النادي بعد التدخل لإنقاذ سائق في حادث سير على الطريق الزراعي.

وأثناء عودة الفريق من مباراة سمسطا وجد الفريق حادثا على الطريق الزراعي عبارة عن انقلاب سيارة نقل صغيرة "تروسيكل".

وسريعا نزل اللاعبين من حافلة الفريق لإنقاذ السائق الذي سقط تحت المركبة، وبعد ذلك ساعدوه في إعادتها كما كانت ثم وضع الحمولة عليها كما كانت.

أخبار متعلقة:
كأس الرابطة - بيراميدز يفوز على الاتحاد بثنائية الكرتي ودودو مصدر مقرب من مروان عطية يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الفتح

ويرعى نادي لافيينا فريق أبو كساة الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة.

ويحتل لافيينا المركز الـ16 بدوري المحترفين المصري برصيد 12 نقطة.

May be an image of 4 people and textMay be an image of 1 person and camelMay be an image of 3 people and text

دوري المحترفين لافيينا أبو كساة
نرشح لكم
وصول شيخ بوزيان إلى مصر للانضمام إلى جهاز جروس في الزمالك الفتح: مروان عطية أحد الأسماء المطروحة.. وتعاقدنا مع جوميز لخبراته السابقة الخليج السعودي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن محمد شريف كولر لـ جماهير الأهلي: أتفهم خيبة أملكم ودعمكم أكثر أهمية الآن منافس الأهلي - بلوزداد يقسو على شبيبة الساورة بثلاثية كأس الرابطة - بيراميدز يفوز على الاتحاد بثنائية الكرتي ودودو ذا بيست - الكشف عن تصويت صلاح وحسام حسن لأفضل لاعب انتهت في كأس الرابطة - بيراميدز (2)-(0) الاتحاد.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
رباعية بالقدم اليسري.. يوفنتوس يكتسح كالياري ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
وصول شيخ بوزيان إلى مصر للانضمام إلى جهاز جروس في الزمالك 16 دقيقة | الدوري المصري
مباراة في إنجلترا تشهد 38 ركلة ترجيح 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفتح: مروان عطية أحد الأسماء المطروحة.. وتعاقدنا مع جوميز لخبراته السابقة 22 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثالثة - إدارة لافيينا تكافئ لاعبي الفريق بعد إنقاذ "تروسيكل" 44 دقيقة | الكرة المصرية
الخليج السعودي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن محمد شريف 49 دقيقة | الكرة المصرية
كولر لـ جماهير الأهلي: أتفهم خيبة أملكم ودعمكم أكثر أهمية الآن ساعة | الدوري المصري
غاب الرجال وحضر 40 ألف سيدة.. حدث تاريخي في كلاسيكو إيران أمام أعين كارتيرون وجاريدو ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية