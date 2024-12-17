الدرجة الثالثة - إدارة لافيينا تكافئ لاعبي الفريق بعد إنقاذ "تروسيكل"
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 23:34
كتب : رضا السنباطي
قرر مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي صرف مكافأة مالية للاعبي فريق أبو كساة الذي يرعاه النادي بعد التدخل لإنقاذ سائق في حادث سير على الطريق الزراعي.
وأثناء عودة الفريق من مباراة سمسطا وجد الفريق حادثا على الطريق الزراعي عبارة عن انقلاب سيارة نقل صغيرة "تروسيكل".
وسريعا نزل اللاعبين من حافلة الفريق لإنقاذ السائق الذي سقط تحت المركبة، وبعد ذلك ساعدوه في إعادتها كما كانت ثم وضع الحمولة عليها كما كانت.
ويرعى نادي لافيينا فريق أبو كساة الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة.
ويحتل لافيينا المركز الـ16 بدوري المحترفين المصري برصيد 12 نقطة.
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