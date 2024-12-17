الخليج السعودي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي بشأن محمد شريف

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 23:30

كتب : FilGoal

احتفال محمد شريف بهدفه ضد الهلال

كشف حسين الدبيس مدير فريق الخليج السعودي حقيقة تفاوض الأهلي مع ناديه بشأن التعاقد مع محمد شريف خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتهي عقد محمد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال حسين الدبيس مدير فريق الخليج السعودي عبر إم بي سي مصر 2: "لم نتلق أي عروض رسمية من الأهلي للتعاقد مع محمد شريف. اللاعب متواجد معنا في المعسكر الحالي في قطر ويستعد لخوض المباريات المقبلة".

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وأضاف " عقد محمد شريف ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي ومسألة تجديد تعاقده تعتمد على التقييم الفني خلال الفترة المتبقية من عقده".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الأهلي ينتظر موقف محمد شريف مع الخليج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي حال رحيل اللاعب عن الخليج بشكل مجاني أو الوصول لاتفاق مادي مناسب سيكون شريف مرشحا بقوة للعودة إلى الفريق في يناير المقبل.

ولا يمر شريف بأفضل فتراته مع الخليج هذا الموسم، إذ شارك في مباراتين فقط طوال الموسم الحالي وغاب عن معظم المباريات بسبب الإصابة.

كما يرغب اليوناني جورجيوس دونيس مدرب الخليج في التعاقد مع أسماء جديدة على المستوى الهجومي.

محمد شريف عاد للمشاركة مع الخليج يوم 7 ديسمبر بعدما حل في الدقيقة 83 من مباراة الاتفاق ضمن الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين.

المشاركة هي الأولى لشريف مع الخليج منذ شهر أغسطس الماضي بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك الخليج للمرة الأخيرة مع الخليج في شهر أغسطس الماضي بالجولة الثانية ضد الشباب.

ولعب شريف بالمباراة الثالثة مع الخليج هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع حتى الآن.

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