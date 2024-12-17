كولر لـ جماهير الأهلي: أتفهم خيبة أملكم ودعمكم أكثر أهمية الآن

وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رسالة إلى جماهيره بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي.

وخسر فريق الأهلي أمام باتشوكا في كأس التحدي بنصف نهائي منافسات كأس إنتركونتيننتال بركلات الترجيح.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عبر حسابه على إنستجرام: "أعزائي المشجعين، نحن نتفهم خيبة أملكم ونشعر بذلك معكم، بذل فريقنا قصارى جهده في المباراة الأخيرة، ولكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك كافيا لتحقيق النتيجة التي نريدها جميعا".

وتابع "الأخطاء جزء من كرة القدم، تماما كما هي جزء من الحياة، بذل كهربا وعمر كمال وخالد عبد الفتاح وجميع اللاعبين الآخرين قصارى جهدهم وتحملوا مسؤولية الفريق".

وشدد "على الرغم من أن الكرة لم تدخل المرمى هذه المرة، يجب ألا ننسى عدد المرات التي أظهر فيها هؤلاء اللاعبون شغفهم وجهودهم في الماضي، مما جعلنا فخورين بهم".

وأوضح كولر "أنتم أيضا تقدمون أفضل ما لديكم كل يوم في العمل أو في حياتكم اليومية، ومع ذلك لا تسير الأمور دائما على ما يرام، الأمر نفسه ينطبق على لاعبينا، فهم يقاتلون بقلوبهم لكنهم بشر تماما مثلنا جميعا".

وأضاف "الآن حان دورنا للوقوف إلى جانبهم وإظهار معنى الوحدة الحقيقية، فقط معا -كفريق وكمشجعين- يمكننا التغلب على اللحظات الصعبة والخروج أقوى".

واختتم كولر رسالته "دعمكم أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، معا نحن أوقياء... أفضل مشجعين على الإطلاق".

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ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.