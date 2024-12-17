غاب الرجال وحضر 40 ألف سيدة.. حدث تاريخي في كلاسيكو إيران أمام أعين كارتيرون وجاريدو

شهدت الملاعب الإيرانية حدث تاريخي خلال مواجهة كلاسيكو سباهان أصفهان وبرسبوليس.

وفاز سباهان على برسبوليس بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 12 من منافسات الدوري الإيراني.

وشهد الكلاسيكو حدثا تاريخيا حيث غاب الرجال عن حضور المباراة واقتصر الحضور في المدرجات على السيدات.

وحضرت 40 ألف إمراءة في مدرجات ملعب نقش جيهان في مدينة أصفهان الإيرانية في حدث تاريخي يحدث للمرة الأولى.

المباراة أقيمت بحضور السيدات فقط بعد صدور قرار من اللجنة التأديبية بالاتحاد الإيراني لكرة القدم بسبب أحداث شغب سابقة.

سباهان الفائز بالمباراة يتولى تدريبه الفرنسي باتريس كاريترون مدرب الأهلي والزمالك السابق.

فيما يقود الإسباني خوان كارلوس جاريدو مدرب الأهلي والإسماعيلي السابق تدريب برسبوليس.

الفوز رفع رصيد سباهان إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن تراكتور متصدر التريتب.

فيما توقف رصيد برسبوليس عند النقطة 23 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيراني.