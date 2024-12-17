كرة طائرة - تشخيص إصابة فريدة العسقلاني.. وموقفها من استكمال بطولة العالم للأندية

تعرضت فريدة العسقلاني لاعبة فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة لإصابة قوية خلال مواجهة تيانجين الصيني في افتتاح بطولة العالم للأندية.

وخسر الزمالك في المباراة الافتتاحية بثلاثة أشواط دون مقابل، وتعرضت فريدة للإصابة في الشوط الثاني.

وعلم FilGoal.com أن تشخيص إصابة فريدة العسقلاني جاء بإلتواء في الكاحل.

وتغيب فريدة العسقلاني عن الملاعب لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، وبالتالي تأكد غيابها عن المواجهتين المقبلتين.

ويقع فريق سيدات الزمالك في المجموعة الأولى بجوار أندية جيرداو ميناس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وتيانجين بوهاي الصيني مستضيف البطولة ونوميا فيرو ميلانو الإيطالي وصيف أوروبا.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه جيرداو ميناس غدا الأربعاء في تمام الساعة السادسة ونصف صباحا.

وفي الجولة الأخيرة سيلعب الزمالك ضد خصمه نوميا فيرو ميلانو الخميس القادم الساعة الواحدة ونصف ظهرا.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

تيانجين بوهاي في الصدارة بـ 3 نقاط ويتقاسمها مع نوميا فيرو، بينما يأتي جيرداو ميناس في المركز الثالث بدون نقاط بالتساوي مع الزمالك المتذيل.

ويعتبر فريق الزمالك أول فريق يمثل مصر في بطولة العالم للأندية منذ انطلاقها في 1991 لثلاث نسخ ثم توقفها والعودة مجددا في 2010.

كما بات الزمالك أول فريق إفريقي يشارك في البطولة منذ مشاركة المجمع البترولي الجزائري في 2014 قبل أن يتم استبعاد مقعد إفريقيا حتى النسخة الحالية.