ذا بيست – تعرف على اختيارات حسام حسن وصلاح في المدربين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 22:38

كتب : FilGoal

محمد صلاح برفقة حسام وإبراهيم حسن

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تصويت كل دولة في جوائز الأفضل "ذا بيست".

حسام حسن

النادي : مصر

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وحصد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في العالم 2024 "ذا بيست" متفوقا على رودري نجم مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

بينما فاز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العام.

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ويصوت مدرب كل منتخب وقائد كل منتخب لـ3 مدربين.

ومنح محمد صلاح قائد منتخب مصر، ومدربه حسام حسن صوتهما إلى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، كأفضل مدرب.

وجاء تصويت صلاح وحسام حسن في "ذا بيست" لأفضل مدرب كالآتي:

محمد صلاح:

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)

حسام حسن:

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

لويس دي لافوينتي (منتخب إسبانيا)

محمد صلاح حسام حسن ذا بيست
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