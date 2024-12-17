كرة سلة - الاتحاد يتخطى سبورتنج ويواجه الأهلي في نهائي دوري المرتبط

حسم فريق الاتحاد تأهله إلى نهائي دوري المرتبط بعد تخطي فريق سبورتنج في نصف النهائي.

ويضرب الاتحاد موعدا أمام الأهلي في المباراة النهائية الأسبوع المقبل.

وكان الأهلي قد تخطى الزمالك في مباراة مثيرة انتهت بفوز الأحمر 56-51.

أما الاتحاد السكندري فحسم اليوم الثلاثاء تأهله بالفوز في منافستي المرتبط والكبار.

وحسم فريق الاتحاد بمنافسات الكبار المواجهة أمام سبورتنج بنتيجة 80-68.

وتقام مباريات النهائي على صالة استاد القاهرة.

وتُلعب مباراتي الذهاب لفريقي المرتبط والرجال يوم 23 ديسمبر الجاري.

بينما الإياب على نفس الصالة يوم 25 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد توج بلقب آخر أربع نسخ أقيمت من بطولة دوري المرتبط.

وتحتسب مباريات فريق المرتبط بنقطتين بينما الكبار بـ 3 نقاط.

وحال فاز كل فريق بمباراة في المرتبط وأخرى في الكبار وخسارة المواجهة الأخرى يتم اللجوء لمباراة فاصلة لكن على مستوى الكبار فقط.