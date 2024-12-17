مولودية الجزائر يعلن عن مدربه الجديد
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 22:17
كتب : FilGoal
أعلن نادي مولودية الجزائر عن مدربه الجديد خلفا للفرنسي باتريس بوميل.
ورحل بوميل عن تدريب المولودية بعد الخسارة أمام الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.
وأعلن مولودية الجزائر تولي التونسي خالد بن يحيى مهمة تدريبه.
بن يحيى البالغ من العمر 65 عاما سيخوض التجربة الثانية له من مولودية الجزائر.
وسبق وأن قاد بن يحيى تدريب مولودية الجزائر في الفترة من سبتمبر 2021 حتى يونيو 2022.
بن يحيى سبق له تدريب أندية الترجي والملعب القابسي والصفاقسي ومنتخب الإمارات تحت 20 عاما.
ويحتل مولودية الجزائر المركز السادس في الدوري الجزائري برصيد 17 نقطة بعد 10 جولات، فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الثاني في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط.
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