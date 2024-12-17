منافس الأهلي - بلوزداد يقسو على شبيبة الساورة بثلاثية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

شباب بلوزداد

حقق شباب بلوزداد فوزا عريضا على شبيبة الساورة ضمن منافسات الدوري الجزائري.

وفاز شباب بلوزداد على شبيبة الساورة 3-0 ضمن الجولة 13 من المسابقة.

الفوز رفع رصيد شباب بلوزداد غلى النقطة 16 في المركز السابع وبفارق 5 نقاط عن شبيبة القبائل متصدر الترتيب ولكنه لعب مباراتين أقل.

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وافتتح عبد الرحمن مزيان أهداف بلوزداد في الدقيقة 49.

وأضاف أيمن محيوص الهدف الثاني لنادي شباب بلوزداد عند الدقيقة 52.

واختتم الجنوب إفريقي خانيسا مايو أهداف المباراة مسجلا الهدف الثالث لبلوزداد.

ويستضيف الأهلي فريق شباب بلوزداد في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد شباب بلوزداد من الأسبوع الماضي ليوم الأحد 22 ديسمبر الجاري بسبب مشاركة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ويتصدر أورلاندو بايرتس الترتيب برصيد 5 نقاط لكن من خوض 3 جولات حتى الآن، ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.

وحال حقق الأهلي الانتصار أمام الفريق الجزائري يحسم صدارة المجموعة عقب مرور ثلاث جولات وبفارق نقطتين عن أورلاندو.

الأهلي شباب بلوزداد
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