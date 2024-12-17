كأس الرابطة - بيراميدز يفوز على الاتحاد بثنائية الكرتي ودودو

افتتح نادي بيراميدز مشواره في كأس الرابطة بالفوز على الاتحاد السكندري.

وفاز بيراميدز على الاتحاد بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة.

وسجل وليد الكرتي ودودو الجباس هدفي بيراميدز.

بيراميدز رفع رصيده إلى 3 نقاط ليتقاسم صدارة المجموعة الرابعة مع حرس الحدود.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند صفر من النقاط متساويا مع الإسماعيلي.

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بعد جملة فنية حكاية مع عبد الرحمن مجدي 😍😱 وليد الكرتي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الاتحاد #ONTime_Sports pic.twitter.com/J7ESVMRO86 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 17, 2024

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بضغط هجومي على مرمى الاتحاد بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد صديق أوجولا كرة قوية مرت بجوار مرمى الاتحاد في محاولة خطيرة.

ورد الاتحاد بتسديدة قوية من بنامين بواتينج لكن تسديدته مرت أعلى مرمى بيراميدز.

وألغى حكم المباراة هدف لنادي بيرايمدز في الدقيقة 51 بداعي التسلل على صديق أوجولا.

ونجح وليد الكرتي في تسيجل الهدف الأول لبيراميدز بعد تبادل الكرة مع عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 64.

وأضاف دودو الجباس الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 88 بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من مصطفى فتحي.