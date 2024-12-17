كرة يد - ليزامل الدرع.. فيزبريم يعلن ضم دودو لمدة 3 مواسم

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 - 20:52

كتب : محمد سمير

أحمد هشام دودو مع منتخب مصر لليد أمام كرواتيا

أعلن نادي فيزبريم المجري لكرة اليد تعاقده مع أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر لمدة ثلاثة مواسم.

وينتهي تعاقد دودو مع فريقه الحالي مونبيليه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

ويزامل دودو بذلك يحيى الدرع لاعب منتخب مصر وفيزبريم.

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وكشف نادي فيزبريم عن إتمام تعاقده مع دودو لمدة ثلاثة مواسم مع إمكانية التجديد لموسم رابع.

ويلعب دودو مع فريق مونبيليه في الوقت الحالي والذي يتصدر المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي دون خسارة أي نقطة.

وسجل دودو 18 هدفا مع فريقه في الدوري الأوروبي حتى الآن.

ويحتل مونبيليه المركز الثالث في الدوري الفرنسي خلف كل من نانت وباريس سان جيرمان.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة العالم في منتصف يناير المقبل.

وتقام البطولة في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير للعام المقبل.

ويشارك 32 منتخبا في بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ويلعب منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في دولة كرواتيا، حيث يتواجد كل من كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

ويتأهل أول ثلاثة فرق إلى منافسات الدور الرئيسي بجانب الثلاثي المتأهل من المجموعة الأخرى.

أي تضم المجموعة الأولى في الدور الرئيسي المتأهلين من المجموعتين الأولى والثانية وهكذا حتى المتأهلين من السابعة والثامنة.

وبذلك يصبح منتخب مصر في طريق فرق المجموعة السابعة والتي تضم كل من: سلوفينيا – أيسلندا – كوبا - كاب فيردي

وحقق منتخب مصر المركز السابع في آخر نسختين تمت إقامتهما.

وكان أفضل ترتيب لمنتخب مصر في بطولة العالم هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

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